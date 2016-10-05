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Üsteğmen Murat Ataş son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır Lice'de teröristlerce Askeri Üs Bölgesi'ne gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen şehit düşen Üsteğmen Murat Ataş son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, şehidin doğuma 1 ay kalan eşi tekerlekli sandalyede katıldı.

Üsteğmen Murat Ataş son yolculuğuna uğurlandı

05 Ekim 2016 16:34
Üsteğmen Murat Ataş son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Diyarbakır Lice Askeri Üs Bölgesi’ne teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit düşen Üsteğmen Murat Ataş için Ataköy Beşinci Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye şehidin doğuma 1 ay kalan eşi Sezen Ataş ve annesi Kehribar Ataş başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Törene ilk gelenler arasında, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz yer aldı.
Şehidin naaşı Beşinci Kısım Camii'ne askerlerin omzunda getirildi. Şehidin eşi Sezen Ataş'ın törene tekerlikli sandalyeyle katıldığı görülürken, şehidin babası Hacı Ataş oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu. 

Murat Delice 

 

Etiketler: Üsteğmen Murat Ataş


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