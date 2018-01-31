Üstek: 'Artık söz futbolcularda'

Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, yapılan transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbulspor karşılaşmasında hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Üstek, “Futbolda bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Adanaspor karşılaşmasındaki performansımızdan eser yoktu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler, oyuncularımız bu hafta Eskişehirspor karşılaşmasında galip gelerek kendilerini affettirecekler” dedi.

"5 milyon TL harcadık"

Takımı yeniden kurduklarını ifade eden Başkan Üstek, “Çok zorlu şartlar altında transferleri gerçekleştirdik ancak verdiğimiz sözü tuttuğumuz için mutluyuz. Bizden talep edilen rakamlar normalin iki katına kadar çıkıyordu. Artık söz sahada mücadele edecek isimlerde ve taraftarımızda. Devre arası transferi için 5 mlyon TL harcadık. Biz 3 milyon TL’ye bu işi bitireceğimizi düşünüyorduk. Ayrıca bu paranın yüzde 80’i peşin olarak ödendi” şeklinde konuştu.

Öte yandan transferin son gününde yeşil-siyahlı kulüp, Balıkesirspor Baltok’un Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu İsmail Aissati’yi kadrosuna katarken, Akın Çorap Giresunspor’dan Mehmet Akyüz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medeni Topaloğlu

