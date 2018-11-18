İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üstü kapalı otobüs durağında ıslanarak bekliyorlar

Üstü kapalı otobüs durağında ıslanarak bekliyorlar
Üstü kapalı otobüs durağında ıslanarak bekliyorlar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi, Sarımsaklı mevkiinde bulunan bir otobüs durağında otobüs bekleyen yolcular, üstü kapalı durakta ıslanarak otobüse binmek zorunda kalıyorlar.

Sarımsaklı'da, Mecit Ataklı İlkokulu'nun önünde bulunan durakta, yağışlı havalarda otobüs bekleyen öğrencilerle, vatandaşların ıslanmasına ise durağın üstündeki plastik tavan parçalarından bir bölümünün şiddetli bir fırtınada uçması ve bugüne kadar onarılmaması sebep oluyor.

Mahalle halkı ile durağı sıkça kullanan vatandaşların durumu şifahen ve telefonlarla yetkililere bildirmelerine rağmen bir sonuç alamamaktan yakınıyorlar. 

Sarımsaklı da birçok otobüs durağının aynı şekilde bakımsız ve kullanılmaz halde olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin bir an önce sorunu çözmesini istediler. 

Suat Salgın

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.