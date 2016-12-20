2010-2013 yılları arasında Kocaeli’de İstihbarat Şube Müdürlüğünde çalışan 13 polis tarafından İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri'nden alınan belgede tahrifat yapılarak? aralarında Kocaeli eski Valisi şimdiki Hatay Valisi Ercan Topaca, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve MHP Kocaeli Eski Milletvekili Lütfü Türkkan’ın da bulunduğu emniyet müdürleri, polis memurları, ceza infaz kurumu memurları, doktorlar ve gazetecilerden oluşan 66 kişi usulsüz dinlendi. Konunun ortaya çıkması ile birlikte 13 polis memuru hakkında görevi kötüye kullanmak, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçlarından dava açıldı.

Kocaeli Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gerçekleşen 13’üncü duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Emin O., Fahri D., İsmail Y., Abdulhadi M. ve Mehmet Adil T. katılırken, tutuklu sanıklardan Ertuğrul T. ve Fatih Ö. duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Geçtiğimiz duruşmada da bulunmayan Özgür N., Ali Ö., Emin Safa Ö., Fatih A., Metin C. ve Osman Dursun A.'nın hala yakalanmadıkları ifade edildi.

Sanıklara, haklarında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi ile "silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddia edilerek kamu davası açıldığı, açılan davanın bu dava ile birleştirilmesine karar verildiği tebliğ edildi.

Duruşmada ilk olarak söz alan Emin O.’nun avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu, ”Müvekkil sanık başka bir soruşturmadan dolayı sorguya sevk edilmiş ancak adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştır. Mükerrer dava olmaması için bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Soruşturması devam eden dosyadan adli kontrol yöntemi ile serbest bırakılmıştı. İddia edildiği gibi FETÖ örgütü ile bir alakası yoktur. Sadece görevini yapmıştır. 4 aydır tutukludur, tahliyesini istiyoruz” dedi. Sanık Abdulhadi M.’nin avukatı Özlem Oktay ise, ”Biz dosyaya yeni görevlendirildik. Dosyayı inceleyip beyanda bulunmak ve savunmamızı hazırlamak üzere süre istiyoruz” diye konuştu.

Sanık Emin Safa Ö.’nün avukatı Batu Erdoğan ise, ”Birleştirilen dosya ile ilgili savunma hazırlamak için süre istiyoruz. Yakalama emrinin kaldırılmasını istiyoruz. Kendisi ile irtibatım yoktur. Babası ile görüşüyoruz” dedi. Avukatlardan sonra sanıklar söz aldı. Sanıklardan Abdulhadi M., ”Cezaevi koşulları savunma hazırlamak için elverişli değildir. Bilgisayarımız yoktur. Koğuşlar çok kalabalıktır. Bu hususun mahkemenizce dikkate alınmasını talep ediyoruz” dedi. Başka bir suçtan tutuklu bulunan Mehmet Ali T. ise, "Ben şuanda FETO/PDY Örgüt üyeliğinden dolayı tutukluyum. Bir başka kişinin ifadesi ve iftirası üzerine tutuklandım. Bende birleştirilen dosyadan savunma hazırlamak üzerine süre istiyorum. Barodan savunmamı birlikte yapmak üzere avukat gönderilmesini istiyorum” dedi.

Kararını veren mahkemeye heyeti sanıklar Mehmet Ali T. ile Fatih Ö.’ye Otomatik CMK Atama Sistemi ile avukat atanmasına, sanıklar Al Ö., Emin Safa Ö., Fatih A., Metin C., Osman Dursun A. ve Özgür N.’nin yakalama emrinin yerine getirilmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 2 Şubat 2017 tarihine erteledi.

Mehmet Oğuzhan Altun