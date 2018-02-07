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Usulsüz dinlemeye ceza yağdı

Eskişehir’de usulsüz dinleme dosyasında yargılanan sanıklardan 15’ine 7 yıldan 101 yıla kadar hapis cezası verildi.

Usulsüz dinlemeye ceza yağdı

07 Şubat 2018 18:24

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya, haklarında ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, hukuka aykırı olarak, kişisel verileri kaydetmek, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kanunen yok edilmesi’ suçlarından dava açılan sanıklar katıldı.
Görülen son duruşmada mahkeme sanıklar hakkında kararını açıkladı. Mahkeme, eşi ile yurt dışına kaçarken yakalanan Erkan S.’yi 101 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Hasan K. ise 53 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Ceza alan diğer sanıklar ise; Mustafa A., 49 yıl 4 ay 15 gün, Fatih T, 35 yıl. Mustafa K., 29 yıl 4 ay 15 gün, Muhammed Ç., 24 yıl 7 ay 2 gün, Rüştü Ç., 22 yıl 11 ay, Nurettin K., 18 yıl 3 ay 15 gün, Murat Ö., 16 yıl 8 ay, Abdullah V., 13 yıl 1 ay 22 gün, Mustafa Ü., 13 yıl 9 ay, İrfan Ş., 15 yıl 5 ay, Servet T., Suat K., ile Yakup K., ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkemeye heyeti, 9 sanığın ise beraatına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

28 Şubat 2015 günü başlatılan operasyon sonucunda aralarında polis müdürü ile amirinin de bulunduğu 25 polis memuru gözaltına alınmıştı. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polisin yer aldığı 107 müşteki bulunuyordu. Başlatılan operasyon sonucunda şüpheliler hakkında ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, hukuka aykırı olarak, kişisel verileri kaydetmek, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kanunen yok edilmesi’ suçlarından dava açılmıştı. 

Etiketler: eskişehir, Usulsüz Dinleme

 

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