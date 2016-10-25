Palandöken Devlet Hastanesi önünde polisin şefkati objektiflere yansıdı. Aile içi şiddete maruz kaldığı öğrenilen bir kadın 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte polise sığındı. Polis merkezinde olayla ilgili ifade veren kadın daha sonra sağlık kontrolünden geçmesi için ekip otosuyla Palandöken Devlet Hastanesine getirildi. Park alanına ekip otosunu park eden iki polis, kadın ve bebeğiyle birlikte araçtan indiler. Bu sırada gece saatlerinde havanın soğuk olduğunu fark eden polis memuru üzerindeki üniformasını çıkararak bebeğin üzerine sardı. Bebek annesinin kucağında polisin üniformasına sarılarak hastaneye giriş yaptı.

Polisin şefkatli davranışı hastane önünde bekleyen vatandaşların takdirini topladı.

Ahmet Akbuğa - Doğa Alca