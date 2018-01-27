Üşüyen köpeği battaniyeye sarıp, ısıtıcı ile ısıttılar

İzmit’te soğuyan havalardan sokakta yaşayan hayvanlar da etkilendi. Soğuktan üşüyen hayvanlar mağazaların ve kafelerin girişlerine yattı. İzmit Sekapark’ta bulunan bir kafenin önüne yatan köpeğin üşüdüğünü gören kafe çalışanları, köpeğin üzerine battaniyeyle örttü. Battaniyenin de köpeği yeterince ısıtmadığını gören çalışanlar daha sonra kafeden getirdikleri ısıtıcı ve sıcak su torbaları ile köpeği ısıttı. Köpeğe yemek verip karnını da doyuran çalışanlar daha sonra durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. Kafeye gelen ekipler tarafından köpek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlar Geçici Bakım Evi’ne götürüldü.

Uğur Konuk

