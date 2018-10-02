UTC İZLE ! Ufak Tefek Cinayetler 35. Bölüm Full İzle | UTC son bölüm (Star TV, Puhu, YouTube İZLE!)

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ile birlikte ekranlara bomba gibi bir geri dönüş yaptı. Nefesleri kesen 34. bölümün ardından UTC hayranları yayınlanan fragmanlarla birlikte 35. bölümü heyecanla beklemeye başladı. dizisini haberimizdeki linki tıklayarak izleyebilirsiniz. İşte UTC 35.bölümü ile ilgili merak edilenler.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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UFAK TEFEK CİNAYETLER 35.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler, diziyi yakından takip eden birçok izleyici tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kerim Adil Sağlam ve Serhan'ın aynı yemek masasında buluştuğu bölüm, bazı detayların ortaya çıkmasıyla birlikte akıllarda soru işareti oluşturdu. Oya'yı sorgulamaları esnasında, Edip'in aslında sadece itilmediği, aşağı düşmeden önce başına sert bir cisimle vurulduğu gerçeğinin de olduğu bilgilerini aktaran Komiser Kemal, yeni bir gelişmeye olanak sağlamıştır.

Arzu'nun dolabında beze sarılı şamdan bulunduğunu öğrenen Oya, bu detaya ulaştığında Arzu tarafından pek de hoş karşılanmamıştır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler'e yeni dahil olan karakterler arasında Kerim Adil Sağlam yer aldı. Kerim, Merve'nin lise yıllarında maddiyatı göstererek kendisini terk etmesi, Taylan'ın ise büyük bir bencillik yaparak kariyerine mal olmasını unutmayarak Sarmaşık'a dönmüş ve intikamın fitilini ateşlemiştir. Merve'nin evini Oya'dan alarak ilk hamlesini yapan Kerim Adil, Sarmaşık'ta başka bir eve taşınan Merve'nin hoşgeldin partisine dahil olmuştur. Bu partide tüm hasımlarına gövde gösterisi yapan Kerim, Merve'yi tek yakalamış ve geçmişin acısını çıkarmaya başlamıştır.

Merve'nin, o evi geri alacağını söylemesi üzerine Kerim'in tepkisi ise net olmuştur. Kimsenin kendisinden o evi alamayacağını ancak Serhan'ı bırakıp kendisinin yanına taşınması ile durumun değişebileceğini ve tahtına kurulabileceğini söylemesi, Merve'yi derin bir hüzne boğmuştur.