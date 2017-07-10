'Ütü tost' yemek için kuyruğa giriyorlar

Seyhan ilçesi, Bey Mahallesi'nde bulunan küçük tablasında yaptığı ‘ütü tost’ ile kısa sürede sosyal medyanın aranan ismi olan Tostçu Mahmut, müşterilerine sipariş yetiştirmekte zorlanıyor.

Sosyal medya üzerinden ‘ütü tost’ videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt, müşterilerinin yoğun talebinden memnun. Babasından aldığı tostçuluk mesleğini 11 yıldır sürdüren Anıl Kurt, fenomen olmasının nedeninin de yaptığı tostların lezzetinden kaynaklandığını belirtti.

Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kaldığını belirten Anıl Kurt, dükkan açarak büyümek istediğini kaydetti. Kurt, “1973 yılından beri babam yapıyor. Ben de 7 yaşından beri onun yanında kalarak öğrendim. Sucuğu, yumurtayı, domatesi kendimiz karıştırıyoruz. Tantuni gibi göze geliyor. Vatandaşlar seve seve yiyorlar. Destekleyen kişiler var. Bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyoruz” dedi.

Gaziantep’in meşhur tostçusu ‘Tostçu Erol’u rakip olarak görmediğini de ifade eden Kurt, “Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Rızkı veren Allah’tır” ifadelerini kullandı.

Anıl Kurt, günlük 6 TL’den en az 150 tüm ekmek tost sattığını kaydetti.

Yaklaşık 30 dakika boyunca sıra bekleyen ve daha sonra ‘ütü tost’u alan bir vatandaş, “Beklemeye değdi. Gerçekten güzel. Biz merkezden buraya yemeğe geldik” diye konuştu.

Tostçu Mahmut’un yaptığı ütü tost ise, saç tava üzerinde sucuğun kavrulup üzerine yumurta, domates ve acı sosun dökülüp karıştırılmasıyla hazır hale geliyor. Karıştırılan malzemeler daha sonra ekmeğin arasına konulup ütü ile ekmeği de ısıtıp hazır hale getiriyor.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya

