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Üvey abla kız kardeşini öldürdü

Manisa'da 15 yaşındaki genç kız üvey ablası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Üvey abla kız kardeşini öldürdü

09 Aralık 2016 22:02

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi 232. Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. (15) üvey ablası E.B.(20) ile ailevi sorunlar üzerine ikamet ettikleri evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine üvey abla E.B. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kardeşi Y.A.'yı kasık bölgesinden bıçakladı. Evdeki aile bireylerinin çağırdığı ambulansla Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan Y.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üvey abla E.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. 

Etiketler: kız kardeşini öldürdü, manisa, Üvey abla


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