Üvey babasını bıçaklayan kadın adliyeye sevk edildi

Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı 171. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi Şerife A. (32), Atatürk Bulvarı üzerinde bilinmeyen bir nedenle üvey babası Yaşar Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Şerife A., yanındaki bıçakla Yaşar Y.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Yaşar Y.'yi görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaşar Y., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar Y., daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi.

Yaşar Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın ardından kayıplara karışan Şerife A. ise polis ekiplerince yakalayarak gözaltına aldı. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemler tamamlanan Şerife A. Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.