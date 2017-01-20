Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Üvey babasını öldüren genç kızın 18 yıl hapsi isteniyor

Üvey babasını öldüren genç kızın 18 yıl hapsi isteniyor

Bursa’da, annesini darp ettiği iddiasıyla üvey babasını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen genç kızın 18 yıl hapsi isteniyor.

Üvey babasını öldüren genç kızın 18 yıl hapsi isteniyor

20 Ocak 2017 09:34

Geçen haziran ayında Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, Fatma T. (21), üvey babası Nihat Vural’ı (41) annesi Cemile T.'yi darp ettiği iddiasıyla bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Nihat Vural hayatını kaybetti. Olayın ardından adliyeye sevk edilen genç kıza ev hapsi cezası verildi.
Üvey babasını öldürmek suçundan hakkında 12 ila 18 yıl arasında hapis cezası talep edilen genç kızın yargılanmasına Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. İlk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Kütahya'dan bağlanan Fatma T., “Üvey babam annemi ve beni 3 buçuk yıldır darp ediyordu. Olay günü üvey babam dövdüğü annemin boğazına makas dayamıştı. Ayırmak isterken bana da tokat attı. Ben de kendimi kaybettim. Masadan aldığım bıçak ile onu bir kez yaraladım. Pişmanım. Elinde makas ve jilet vardı” dedi.
İlk duruşmanın ardından celse arasında ev hapsi cezası kaldırılan ve tutuksuz yargılanan genç kızın katılmadığı duruşmada, avukatı Özgür Abatay hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, verdiği mütalaada, genç kız hakkında önce müebbet hapis cezası istedi. Ardından haksız tahrikten dolayı TCK’nın 29. maddesinin uygulanmasını isteyen savcı, genç kıza 12 ile 18 yıl arasında hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!