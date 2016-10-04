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Uyandığında arabasını küle dönmüş olarak buldu

Karabük’te sabah evinden çıkan bir kişi, gece park ettiği aracını küle dönmüş vaziyette bulunca şoke oldu.

Uyandığında arabasını küle dönmüş olarak buldu

04 Ekim 2016 13:58

Olay, Kapullu Mahallesi Küpler mevkii 914 nolu sokakta meydana geldi. Yunus Başaran isimli genç kendisine ait olan 67 LS 912 plakalı otomobilini evinin önündeki alana park ederek evine gitti. Başaran, sabah kalkıp evinden çıktığında ise, park halindeki otomobilini tamamen yanarak demir yığınına dönmüş vaziyette bulunca şoke oldu. Başaran, durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede araca yakın bir yerde bir adet çakmak bulundu.

Gece saat 02.00 sıralarında meydana geldiği tahmin edilen olayda polis ekipleri aracın kim ya da kimler tarafından kundaklandığını tespit etmek için çalışmaları yaparken, etrafında evlerin bulunduğu alanda aracın yandığını kimsenin fark etmediği ve LPG tankının ise patlamadığı tespit edildi.
Ekipler kundaklama olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Yasin Erdem

Etiketler: araba yangını, Karabük


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