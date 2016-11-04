Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü bir vatandaşı arayan dolandırıcılar, “Üzerine çok sayıda telefon hattı ve bankalardan adına hesaplar açılmış. Bu hesaplar üzerinden de terör örgütlerine para aktarılıyor. Şahısların yakalanması ve hesaplarındaki paraları çekerek seri numaraları alınması için bize teslim etmen gerekiyor” dedi. Kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu anlayan şahıs, polis ekiplerini aradı. 3 bin 700 lira parayı almaya gelen İ.Ö. ve D.D. isimli iki kadın polis tarafından suçüstü yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, iki kadının Derince ilçesinde oturan bir vatandaştan aynı yöntemle 30 bin TL değerinde ziynet eşya ve bin 350 TL para, Başiskele ilçesinde yaşlı bir vatandaştan 12 bin 500 lira nakit para, yine Derince ilçesinde bir kadından 7 bin 500 lira para ve 5 bin TL değerinde ziynet eşyası aldıklarını tespit etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın telefonda kendini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, ‘Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı, darbeciler listesinde isminiz var’ diyerek para veya altın isteyenlere inanmaması, böyle durumlarda en yakın emniyet birimine veya Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmesi gerektiği saygıyla duyurulur” denildi.

Adliyeye sevk edilen iki kadın tutuklanarak Gebze Kadın Cezaevine teslim edildi.

İsmail Gündüz