Diğer
Kategoriler

Uyanınca şakına döndüler

Kırklareli’nde iki kişinin içerisinde uyuduğu aracın camını kırıp, kolundaki bilekliğe kadar her şeyi çalmasına karşılık uyuyan kişilerin bunun farkına varmaması pes ettirdi.


24 Ekim 2016 15:44

Olay Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyü yakınlarında bir dinlenme tesisine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde MTG AG 79 plakalı araç içerisinde sürücü A.R.A. ve yolcu olarak da S.A.A. dinlenmek için araçlarını bir tesise çektiler. Bu durumu fırsat bilen kimliği belirsiz kişiler aracın sağ ön yan camının kırarak, S.A.A.’nın sağ kolunda takılı olan altın bilekliği kopararak, araç içerisinde bulunan el çantası, içerisindeki 1 adet kimlik, 1 adet sürücü belgesi, 1 adet sigorta kart, 400 Euro para, 1 adet cep telefonu 2 adet altın yüzük çalarak kayıplara karıştılar.

Uyanınca şaşkına döndüler
Aracın içinde uyanan iki A.R.A. ve S.A.A. içinde bulundukları aracın camının kırıldığını ve kendilerine ait eşyaların olmadığını görünce şaşkına döndüler. Daha sonra olay yerine çağrılan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Halil Dağ

Etiketler: hırsızlık, kırklareli, şaşkın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!