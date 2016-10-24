Olay Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyü yakınlarında bir dinlenme tesisine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde MTG AG 79 plakalı araç içerisinde sürücü A.R.A. ve yolcu olarak da S.A.A. dinlenmek için araçlarını bir tesise çektiler. Bu durumu fırsat bilen kimliği belirsiz kişiler aracın sağ ön yan camının kırarak, S.A.A.’nın sağ kolunda takılı olan altın bilekliği kopararak, araç içerisinde bulunan el çantası, içerisindeki 1 adet kimlik, 1 adet sürücü belgesi, 1 adet sigorta kart, 400 Euro para, 1 adet cep telefonu 2 adet altın yüzük çalarak kayıplara karıştılar.

Uyanınca şaşkına döndüler

Aracın içinde uyanan iki A.R.A. ve S.A.A. içinde bulundukları aracın camının kırıldığını ve kendilerine ait eşyaların olmadığını görünce şaşkına döndüler. Daha sonra olay yerine çağrılan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Halil Dağ