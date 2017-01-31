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Uygulamadan kaçan sürücü polisi alarma geçirdi

Adana'da uygulama yapan polisleri görünce otomobili kilitleyip kaçan bir şahıs polisi alarma geçirdi.

Uygulamadan kaçan sürücü polisi alarma geçirdi

31 Ocak 2017 12:06

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafik ve asayiş polisleri Fuzuli Caddesi'nde sabah saatlerinde emniyet kemeri, ehliyet uygulaması başlattı. Saat 10.30 sıralarında 34 LH 4515 plakalı otomobiliyle caddeye giren Mehmet Fatih Solmaz; uygulama yapan polisleri görünce otomobili sağa çekip kilitleyerek kaçmaya başladı. Trafik polisleri de bu durumu görerek yaya kaçan şahsın arkasından motosikletle kovalamaya başladı. Bir taraftan da asayiş ekipleri bir şahsın otomobili bırakıp kaçtığını bomba olabileceği ihbarı üzerine terör ekipleri de harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine zırhlı araçlar da sevk edildi. Bu sırada, trafik polisi Solmaz'ı bularak otomobilin yanına getirdi. Şahıs polislere ehliyeti hak ettiğini ancak henüz almadığını ileri sürdü. Polis otomobili açtırıp araçta arama yaptı. Polis otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Polis şahsın ehliyet alıp almadığını kontrol etmek için çalışma başlattı. Yapılan kontrolden sonra Solmaz'ın ehliyeti olmaması durumunda ceza kesileceği öğrenildi. Solmaz ise kimseden kaçmadığını Merkez Park'tan para alacağı olduğu için otomobili park edip onu tahsil etmeye gittiğini söyledi. 

Etiketler: adana, polisten kaçma, uygulama


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