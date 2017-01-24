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Uygulamadan kaçarken kaza yaptı

Gaziantep’te polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs aracıyla başka bir otomobile çarparak durabildi.

Uygulamadan kaçarken kaza yaptı

24 Ocak 2017 13:36
Uygulamadan kaçarken kaza yaptı - Tıkla İzle

Olay, bugün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri 27 AGL 74 plakalı otomobili durdurmak istedi. Şüpheli araç polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu durmayan şahsa polis ekipleri tarafından uyarı ateşi açıldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçarak izini kaybettirmek istedi. Kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Zaman zaman açılan uyarı ateşine rağmen kaçan şahıs, aracıyla 34 KS 0297 plakalı araca çarparak durdu.

Kazanın ardından araçtan inen iki kişiden biri polise bıçak çekip, kayalık alana tırmanırken, diğer şüpheli ise bölgedeki polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgeyi ablukaya aldı. Şahıs, kısa sürede İbni Sina Mahallesi'nde şehir hastanesi inşaatı civarında yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza yaparak duran araç içerisinde ise çok sayıda çalıntı olduğu tahmin edilen teyp, ses sitemi, amfi ve başka otomobillere ait olduğu belirlenen plakalar ele geçirildi.
Aracı inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Orhan Erkılıç
 

Etiketler: kaçma, uygulama


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