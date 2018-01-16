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Uygulamadan kaçmak isteyen şahıs kıskıvrak yakalandı

Pendik’te yunus polislerinin yaptığı uygulamadan kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Sahte kimlik kullandığı tespit edilen şahsın çeşitli suçlardan 8 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Uygulamadan kaçmak isteyen şahıs kıskıvrak yakalandı

16 Ocak 2018 09:17
Uygulamadan kaçmak isteyen şahıs kıskıvrak yakalandı - Tıkla İzle


Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Kaynarca Mahallesi Kaynarca Köprüsü Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri Kaynarca Köprüsü Mevkii'nde şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak GBT sorgusu yapmak istedi. Sorgu sırasında şüpheli yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonrasında şüpheli yunus polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay yerinde yapılan GBT sorgusunda şahsın kullandığı kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Polisten kaçmaya çalışan şüpheli bir süre sonra gerçek isminin D.E. olduğunu ve çeşitli suçlardan kesilmiş 8 yıl hapis cezası olduğu için sahte kimlik kullandığını itiraf etti.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli D.E. çıktığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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