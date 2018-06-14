Diğer
Kategoriler

Uygulamaya takılan sürücü polisi ikna etmeye çalıştı

Kırıkkale’de “Huzur Arife Uygulaması” kapsamında yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi 3 farklı noktada denetim yapıldı. Uygulamaya takılan ehliyetsiz sürücü polisi ikna etmeye çalıştı.

Uygulamaya takılan sürücü polisi ikna etmeye çalıştı

14 Haziran 2018 03:46

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla Kırıkkale Kent Merkezinde eş zamanlı olarak "Huzur Arife Uygulaması" gerçekleştirildi. 3 farklı noktada yapılan uygulamaya 45 personel katılırken, 45 araç kontrol edildi, 65 kişinin GBT’si sorgulandı, 6 araca çeşitli sebeplerden dolayı 4 bin 468 lira idari para cezası kesildi. Millet Bulvarı'nda uygulama noktasında çevrilen otomobilin sürücüsü, ehliyeti ile aracının sigorta ve muayenesi olmadığı için polisi ikna etmeye çalıştı. Sürücünün ikna etme çabaları yetersiz kalırken araç çekici ile otoparka kaldırıldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç