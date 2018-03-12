Uygur kardeşlerden kahkaha dolu oyun !

Günümüzde sağlık personelinin yaşadığı sorunları komik bir şekilde dile getiren oyun, kahkahalar eşliğinde izlendi. Yoğun katılımın sağlandığı tiyatroda Uygur kardeşler izleyenlere kahkaha dolu bir gece yaşattı.Geceye Başkan Remzi Aydın da katıldı. EKSM’de sahnelenen iki bölümlük oyunda, Süheyl Uygur, Behzat Uygur başrolde yer aldı.Oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı.

'Hasta Etme Adamı', güncel bir sorun haline gelen hastanelerdeki sağlık personelinin yaşadığı şiddet konuşunuz da içinde barındıran ve ayrıca gelen hastaların onlara yaşattığı zorlukları anlatan bir komedi oyun.