Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti

Gösteriye, Avrupalı Demokratlar Birliği (UETD), İsveç Milli Görüş ve Ülkü Ocakları üyeleri, İsveç Irak Türkmeneli Federasyonu, İsveç Nogay Derneği Özbekler, Çeçenler ve Türk dernekleri de katıldı. Gösteride, Uygurlar ve vatandaşlar Büyükelçilik önünde "Uygur Türklerine bağımsızlık", "Çin'in baskıcı ve işkenceci olaylarına son verilsin" sloganları atıldı. Gösteride, İslami mücadelede önemli katkılarda bulunan 82 yaşındaki Muhammed Salih'in hapishanede öldürülmesi de kınandı.

İsveç Uygur Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Tursun, İHA muhabirine şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Çin'de yaşayan Uygur Türkleri Çin'in baskıcı rejimi altında her türlü işkenceyi görmektedir. Her şey yasaklandı. Din adamlarına devamlı baskı var. Son iki senedir baskı ve işkence daha da artmaktadır. Bu acılı günlerimizde biz Uygur Türklerini yalnız bırakmayan Türk Federasyon ve Türk Dernekleri'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Metin Altınışık

