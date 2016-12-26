DentSuadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, "Horlama, kadın ya da erkek bireylerde, cinsiyet ayrımı olmaksızın, uyku esnasında ağız ve burun boşluğunun darlığıyla çıkartılan gürültülü bir sestir. Çok da hoş olmayan bu durum, uyku apnesi tetiklenmesiyle ciddi boyuta ulaşmaktadır. Uykuda nefesin 10 saniye ve daha uzun süreyle kesilmesi "apne" olarak adlandırılır. Uyku apnesi, dilin geriye doğru kaymasıyla, bademcik veya geniz eti problemi olduğu durumlarda, nezle veya gribal rahatsızlıkta görülebilmektedir. Sakinleştirici kullanan kişilerde de görülen horlama, kasların refleksel olarak gevşemiş olduğunda ortaya çıkar. Aynı zamanda, stres altında olan kişiler de son derece huzursuz uyurlar" dedi.

Gece yaşanan bu sevimsiz ve kalitesiz uyku sonrasında, gün içinde bireyin tamamen fiziksel ve psikolojik reaksiyonlarının negatif yönde olmasına sebep olacağını kaydeden Dt. Arslan, "Baş ağrısı, dikkat dağınıklığı, stres, uyuklama hali, gerginlik, konsantrasyon güçlüğü, performans düşüklüğü, boğaz ağrısı, iş verimi kaybı, iş kazası, trafik kazası, cinsel isteksizlik, özellikle de biz diş hekimlerini ilgilendiren ana kısım ise, gece boyunca dişlerin gıcırdatılması ve sıkılmasıyla alakalı olarak görülen çene ağrısı ve kitlenmesi uyku apnesi şikayetlerinin başlıca sebepleridir" diye konuştu.

Rahatsız edici ve endişe verici uyku apnesinden kurtulmanın tedavi yöntemlerinden birinin de, horlama aparatı olduğunu belirten Dt. Arslan, "Kullanımı son derece rahat, hiçbir yan etkisi bulunmayan yumuşak bir malzemeden yapılan materyaldir. Gece kullanım amaçlı tasarlanan bu protez , dişlerin üzerine oturarak, alt çeneye ileri ve aşağı konum vererek sarkmış olan dokuyu tekrar eski gerginliğine ulaştırmaktadır. Bu şekilde solunumu açarak, horlamayı ve uyku apnesini ortadan kaldırabilmektedir. Hastalığın her safhasında etkili sonuç alınan, cerrahiye alternatif olan tek uygulama horlama protezidir" ifadelerini kullandı.

Dt. Arslan, "Yapılan araştırma ve sonuçlar doğrultusunda, ilk kullanımda bile bu protezin sıkıntıyı ortadan kaldırdığı görülmektedir. Maliyeti tamamen uygun, taşıması ve temizliği son derece rahat olan bu protez, kişiye özel olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla size yapılan bu aparatı, bir başkası kullanamaz. Önemli olan. biz diş hekimlerin bu noktada, sadece kişinin kaliteli bir uyku uyumasını sağlamak değil, oluşabilecek olan birçok rahatsızlığı da ortadan kaldırmaktır" şeklinde konuştu.

