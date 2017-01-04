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Uyku apnesi öldürüyor

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cevdet Murat Akagün, yüksek sesli horlamanın ciddi sağlık problemi olduğunu söyledi.

Uyku apnesi öldürüyor

04 Ocak 2017 09:29

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cevdet Murat Akagün, "Kişiler horlama nedeniyle uyku sırasında yeterince dinlenemezler. Dinlenmeden geçirilen gecenin gündüzü uykulu, yorgun ve verimsiz geçer. Özellikle uyku sırasında nefessiz kalan kişiler daha dikkatli olmalı ve mutlaka bu konuda deneyimli ve horlama sertifikalı bir cerrahın yardımı istenmelidir" dedi.

Horlamanın en ağır biçiminin tıkayıcı tipte olanı yani “Uyku apnesi” diye bilinen biçimi olduğunu kaydeden Op. Dr. Akagün, "Bu şiddetli horlama nefessiz kalınan bir dönemle kesilir ve bu sırada solunum durur. 10 saniyenin üzerindeki havasız kalma nöbetleri bir saat içinde 7’den fazla görülürse yaşam ciddi şekilde tehdit altında demektir. Apneli (nefesin kesilmesi) hastalarda uykuda kan oksijen düzeyi aşırı oranda düşer. Oksijenin düştüğü bu dönemde kalp kanı daha çok pompalamak zorunda kalır bir süre sonra kalp ritmi bozulurken, zamanla tansiyon ve kalp büyümesi gelişir" diye konuştu.

Op. Dr. Cevdet Murat Akagün, horlayan birinin aşağıdaki durumlardan en az birine sahip olduğunu söyledi:
"Dil ve boğaz kasları gerginliği azalmıştır. Gevşek kaslar sırt üstü yatınca dilin boğaz arkasına doğru kaymasına engel olamaz. Bu olay alkol ya da ilaç alarak gevşemiş birinin uykusunda kas kontrolünün kaybolması ile ortaya çıkar. Bazı insanlarda uykunun derin fazında gevşemeye bağlı olarak yine horlama görülebilmektedir.
Boğazdaki dokuların aşırı büyük olması. Büyük bademcik ve geniz eti çocuklarda en sık rastlanan horlama nedenidir. Şişman insanlarda kalın boyun dokusu sebep olarak gösterilir. Kist ve tümörlerde nadir olarak bu yolla horlama yapabilmektedir.

Yumuşak damak ve küçük dilin aşırı sarkık ve uzun olması boğaza doğru hava yolunu daraltır. Hava yoluna sarktığı için bir valv gibi horlamaya neden olur. Burun tıkanıklığı olan kişi havayı almak için genizde aşırı vakum yaratır. Bu vakum boğazda kollabe olabilen dokuları hava yoluna doğru çeker. Böylelikle burun açık iken horlamayan kişide horlama görülmeye başlar. Bu durum neden bazı insanların sadece alerjik dönemlerde veya grip, sinüzit olduğu zamanlarda horladığını izah etmektedir. Burun deformasyonları bu tip burun tıkanıklığı nedenleri olarak bilinir. Deviasyon burun orta bölmesinin yan taraflara taşması olarak tanımlanır. Burun içi deformasyonları içinde en sık rastlanılanıdır." 

Etiketler: Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cevdet Murat Akag, uyku apnesi


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