Uykucu pilota soruşturma

Pakistan’da bir uçuş sırasında iki buçuk saat boyu business class’ta uyuduğu tespit edilen pilot açığa alındı. Pilot Amir Ahtar Haşmi hakkında 300 kişinin hayatını tehlikeye atma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Haşmi, İslamabad-Londra seferi sırasında, üzerinde mavi bir battaniyeyle uyurken görüntülendi. Pilotun kalkıştan hemen sonra uçağın kontrolünü yardımcı pilota devrettiği ve iki buçuk saat boyu uyuduğu belirtildi.

Pakistan basını, pilotun fotoğrafının bir yolcu tarafından çekildiğini, aynı yolcunun hosteslere güvende hissetmediği için şikâyette bulunduğunu yazdı. Haşmi’nin Pakistan Hava Yolları Pilotlar Birliği’nin (PALPA) eski başkanlarından olması nedeniyle olay ülkede infial yarattı.

2009’da Rio de Janeiro-Paris seferimi yapan bir Air France uçağı, 58 yaşındaki pilot Mark Dubois ve yardımcı pilotun uyuduğu sırada yaşanan bir sorun sonrası Atlantik Okyanusu’na düşmüş ve 228 kişi hayatını kaybetmişti.

