Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde düzenlediği sağlık konferanslarının birini daha Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenledi. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren tarafından verilen konferansta ölümcül bir sağlık problemi olan gece uykuda nefes kesilmesi yani uyku apnesi hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, "Hastanemiz tarafından sosyal sorumluluk bilinciyle, bilgilendirmeye yönelik ve geleneksel hale getirdiğimiz ’Sağlık Konferansları’nın bir yenisini daha Amasyamızın Merzifon ilçesinde gerçekleştirdik. Değişik konu başlıkları altında alanında uzman doktorlarımız tarafından verilen bu konferanslarımızda hem Samsun'da hem de çevre illerimizde daha fazla insana ulaşarak onları bilgilendiriyoruz. İnşallah burada da faydalı olmuşuzdur ve hemşehrilerimiz bilgilenmiştir. Bu düşüncelerle bizlere her zaman destek olan Merzifon Belediye Başkanımız Alp Kargı ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Uyku apnesi nedir?

“Uyku apnesi nedir?” sorusuna cevap vererek konuşmasına başlayan Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, "Uyku apnesi, gece uyku sırasındaki solunum duraklamalarından kaynaklanan ve uyku düzeninin bozulmasına sebep olan önemli bir hastalıktır. Uyku apnesi uykuda hava akımının en az 20 saniye süreyle normal değerinin 20'sine ve daha altına düşmesi ile tanımlanabilir. Uykudaki solunum duraklamaları sonucunda kandaki oksijen miktarı azalır ve karbondioksit miktarı artar. Uyku apnesi sinir sistemindeki bir problem nedeniyle uyku apnesi veya solunum yollarındaki bir tıkanıklık nedeniyle uyku apnesi oluşabilir. Bazen de bu her iki durum birlikte olmaktadır" dedi.

“Beyniniz uykuda ölmenizi engellemek için sizi uyandırır”

Doç. Dr. Erdal Seren şu bilgileri verdi: “Gece uyurken, boğaz kasları bolca oksijen alabilelim diye solunum yolumuzu açık tutar. Kişide uyku apnesi olduğunda, boğaz kasları fazla rahatlar, dil ve bademcikler nefes borusuna göre çok genişler ve bu yüzden solunum yolu tehlikeli bir şekilde daralır. Oksijen alımı çok az olduğunda beyniniz uykunuzda ölmenizi engellemek için sizi uyandırır. Şiddetli uyku apnesi olan kişiler için bu durum gecede yüzlerce kez yaşanabilir. Sizi ve eşinizi perişan ve yorgun yapmasının ötesinde uyku apnesi, yüksek tansiyonun başlıca nedenlerindendir ve damarlarınızda iltihap ve pıhtılaşmaya neden olabilir. Uzun vadede genellikle asabiyet ve depresyonla sonuçlanır, bazı durumlarda kişiyi uykusunda öldürebilir.”

“Uyku apnesi tedavi edilebilir bir hastalıktır”

Uyku apnesinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Seren, “Yaptığımız muayene ve uyku testi sonucuna göre uyku apnesi tanısı alan hastalarda, lazer yardımlı uvulopalatoplasti (küçük dil ve yumuşak damağın sarkan kısımlarının lazer desteğiyle kesilip, yeniden biçimlendirilmesi ve gerilmesi işlemi) işlemi yapılmaktadır. Lazer ile yapılmasının en önemli avantajı kanamanın neredeyse olmaması ve hastanın hızla günlük yaşantıya dönmesidir. Hastanemizde bu tür şikayetleri olan hastalara yönelik olarak diod lazer kullanılarak yapılan operasyonlar; lazer yardımlı endoskopik konka cerrahisi, lazer yardımlı uvulopalatoplasti, lazer midlineglossektomi (dile yönelik cerrahi uygulama) uygulamaları başarıyla uygulanmaktadır."

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularına yanıt veren Doç. Dr. Erdal Seren, uyku apnesi yaşayan bir kişinin mutlaka bir uzman doktor tarafından kontrol edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

