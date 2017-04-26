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Uykularından alevlere uyandılar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında iki evin çatısı alevlere teslim oldu. Yangına uykularında yakalanan mahalle sakinleri ise geceyi sokakta geçirdi.

Uykularından alevlere uyandılar

26 Nisan 2017 10:25

Yangın, sabaha karşı 04.00 sıralarında Körfez ilçesi Hereke mevkii Hacı Akif Mahallesi Mehmet Birol Caddesi üzerinde bunan H.Ç.’ye ait 4 katlı binanın çatı kısmında başladı. Alevler kısa sürede çatının her yanını sardı. Yangın bitişikte bulan Ö.K.’ye ait 4 katlı binanın çatısına da sıçradı. Her iki çatı alev alev yanarken binada oturanlar ve ev sahipleri evleri boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hereke ve Körfez itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Binaların birbirine yakın olması bütün mahalleyi sokağa döktü. Yangının büyümesi üzerine İzmit ve Gebze’den destek ekipler gelerek alevlere müdahale etti. 2 saatlik bir müdahale sonrası kontrol altına alınan yangının ardından uzun süre soğutma çalışması yapıldı.

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında herhangi bir yaralanma olmazken, her iki binanın çatı kısımları da yanarak kullanılmaz hale geldi.

İsmail Kurt/


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