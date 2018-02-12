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Uysal, “Liseye girişte yeni sistem ezberciliği kaldıracak”

TEOG'un yerine getirilen ve bu sene ilk defa uygulanacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) , öğrenciler tarafından büyük merak konusu halinde. Biltes Koleji Kurucusu Can Uysal konuyla alakalı olarak, “Yeni sınav sisteminde milli eğitim müfredatından gelecek sorular olacak ama farklı bakış açıları gerektirecektir” diyerek değerlendirmelerde bulundu.

Uysal, “Liseye girişte yeni sistem ezberciliği kaldıracak”

12 Şubat 2018 14:22

Hem öğrenciler hem de veliler bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan LGS için endişeli ve meraklı. Uzmanlar ve öğretmenler LGS için çok fazla endişeye gerek duyulmadığını ve daha iyi bir sistem olduğu konusunda hem fikir. Biltes Koleji Kurucusu Can Uysal da bu anlamda yeni sınav sistemi ile ilgili bilgilendirmelerde ve tavsiyelerde bulundu.

Öncelikli olarak ezberi sistemi kaldırmak için yapılan yeni sınav sisteminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı sorularla alakalı açıklama yapan Can Uysal, okumayı seven çocukların zorlanmayacağını belirterek, “Sorular öğrencilerin bilgiyi kullanmasını, bilgiden bilgi üretmesini ve disiplinler arası ilişkilendirme yapmasını gerektiriyor. Kısaca bu sorular ezberleyen öğrencilerin çözeceği sorular değil” yorumunda bulundu.

Sistemde mahalle vurgusu yerinde karar

Uysal aynı zamanda, “Nüfusun yoğunluğu ve sınava giren öğrenci sayısının fazla olmasından dolayı ortaya çıkabilecek karmaşayı bakanlığımızın verdiği tercihe bağlı ve adrese yerleştirme kararı ile bu gibi birçok şeyin önüne geçecektir” dedi.

Öğrencilerimizi sınav kaygısından uzak tutmalıyız

Son olarak da sınav öncesi öğrencilere tavsiyelerde bulunan Uysal, kesinlikle heyecan yapmamaları ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Uysal, “’Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ klişe bir söz olacak ama bu bir gerçek, uyku düzenlerine çok dikkat etmeliler mümkün olduğu kadar heyecandan uzak durmalılar, heyecan başarıyı büyük etkiler, doğru nefes teknikleri ile hazırlanmalılar, sınav öncesi kaygı yaşayan öğrencilerimize mutlaka faydalı olacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.
  

Etiketler: Biltes Koleji, can uysal, lgs, liseye geçiş sınavı, TEOG

 

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