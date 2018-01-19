Uyum komisyonları yoğun mesai yapacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum kapsamında, devlet yönetiminin yapısını baştan aşağı değiştirilmesini öngören düzenlemeleri hazırlamak üzere AK Parti bünyesinde kurulan 5 ayrı komisyon yoğun bir mesai süreci giriyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın koordinasyonunda önceki gün ilk toplantısını yapan komisyon üyeleri, ardından da Külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, komisyon çalışmalarında izlenecek yol ve yapılacak düzenlemelerin çerçevesi üzerinde görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Erdoğan’ın da komisyon üyelerine, “Kaybedecek vaktimiz yok. Yeni sisteme yönelik uyum çalışmaları bir an önce ortaya çıkmalı. Çok önemli bir reforma imza atacağız. Ardından da Meclis sürecini başlatacağız” dediği belirtildi.

SON KARAR ÜST KOMİSYONUN

Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin oluşturduğu komisyonlar her hafta toplanacak. Uyum çalışmaları konusunda gelen öneriler değerlendirilecek. Gerekli olduğu takdirde komisyonlar, Cumhurbaşkanın başkanlığında da toplanacak. AK Parti kaynakları, bir aylık süre sonunda komisyonların üzerinde çalışacağı taslakların ortaya çıkacağını dile getiriyor. Taslak çalışmaların bitmesinden sonra ise, yapılan tüm çalışmalara son şekli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyonda verilecek. 5 komisyon çalışmaları sırasında gerekirse ortak toplantılar da yapacak.

Uyum düzenlemeleri ile ilgili çalışmalarda, belli aşamalarda MHP ile de temas kurulacak. Hazırlanan öneriler konusunda MHP’nin katkısı istenecek. Komisyon üyeleri, mevzuat taraması sırasında bu konudaki uzmanlardan da yararlanabilecek. Yeni sisteme uyum konusunda yüzlerce mevzuat tek tek masaya yatırılacak.

Türkiye Gazetesi