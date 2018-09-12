İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu aldığı öne sürülen genç kız ortalığı birbirine kattı

Uyuşturucu aldığı öne sürülen genç kız ortalığı birbirine kattı
Uyuşturucu aldığı öne sürülen genç kız ortalığı birbirine kattı

Adana'da uyuşturucu aldığı ileri sürülen genç kız çevredeki iş yerlerine zarar vermek isteyince polis tarafından kelepçelendi ancak polise de zorluk çıkartıp kendini yerden yere attı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, Atatürk Caddesinde bir genç kızın iş yerlerine zarar vermeye çalıştığı yönünde polise ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis kısa sürede olay yerine geldi. İsminin Çiğdem A. olduğu öğrenilen genç kızın iş yerlerine saldırıp tekme attığını gören polis onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak uyuşturucu aldığı ileri sürülen genç kız bir türlü sakinleşmeyince polis genç kıza kelepçe takıp polis aracına bindirdi.

Genç kız buna rağmen sakinleşmedi. Polis ekipleri, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Polis bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine genç kızı teslim etmek için kelepçesini çıkardı. Ancak genç kız sağlık ekipleriyle de gitmek istemeyerek kendini yerden yere attı. Polis ve sağlık ekipleri genç kızı güçlükle sedyeye bindirip bağlayarak ambulansa götürdü. Ancak genç kız buna rağmen sedyeden kurtulup kaçmak istedi. Genç kız en sonunda ambulansa alınarak bir polisin de refakatinde hastaneye götürüldü. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.