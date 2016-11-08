Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir marketin çalışanları mesai saati bitince mal sayımı yaptıklarında bebek mamalarında eksik olduğunu fark etti. Hırsızlık olduğunu belirleyen market çalışanları özellikle bebek maması bölümüne dikkat etmeye başladı. İlk hırsızlık olayından 8 gün sonra bir kadın markete gelerek mama bölümünde dolaşmaya başladı. Bu durumdan şüphelenen market çalışanları kadını bir süre izledi. Kadın mamaları çalıp çantasına koyduktan sonra düşük bir fiyatlı ürün alıp marketten çıkmak istedi. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Market çalışanları da kadının çantasını kontrol ettiklerinde çaldığı mamalar ortaya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri genç kadını gözaltına aldı. Genç kadının Kıvılcım K. olduğu öğrenildi. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlının ilk ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğunu bebek maması çalıp satarak uyuşturucu aldığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe

ADANA