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Uyuşturucu almak için televizyon çalan şüpheliler yakalandı

Konya’da iddiaya göre uyuşturucu madde almak için evlerden televizyon çalan ve polisin “Dur” ihtarına uymayarak kaçan iki şüpheli kovalamaca sonucu tarafından yakalandı.

Uyuşturucu almak için televizyon çalan şüpheliler yakalandı

04 Ocak 2018 01:25

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir bölgede meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından inceleme başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde 68 DZ 108 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler, polis ekiplerinden yaklaşık 6 kilometre boyunca kaçtı. Kovalamaca sonucunda şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil Harmancık Mahallesi Doğançay Sokak üzerinde çöp konteynerine çarptı. Bunun üzerine önü kesilerek, durdurulan otomobildeki Emre N. (24) İle Emre M. (27) gözaltına alındı. İki şüphelinin içinde bulunduğu ve Emre N.’nin babasına ait olduğu belirlenen otomobilde arama yapan polis ekipleri, aracın bagajında bir adet televizyon ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Şüphelilerin çaldıkları televizyonları uyuşturucu madde karşılığında sattıkları öğrenildi. Diğer taraftan gözaltına alınan Emre M.’nin 10 farklı suçtan Emre N.’nin ise 2 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. İki şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

İbrahim Yetkin

Etiketler: televizyon, uyuşturucu

 

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