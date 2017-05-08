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Uyuşturucu bağımlıları çocuk parkında EYP patlattı

Adana’da uyuşturucu bağımlısı kimliği belirlenemeyen 2 kişi, çocuk parkında, el yapımı patlayıcı (EYP) patlattılar.

Uyuşturucu bağımlıları çocuk parkında EYP patlattı

08 Mayıs 2017 00:18

Olay, Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi 17023 sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki kişi uyuşturucu madde kullanmak için çocuk parkına gitti. Uyuşturucu maddeyi kullanan gençler, iddiaya göre can sıkıntısından eğlenmek amacıyla EYP patlattılar. EYP patlaması, mahallede paniğe yola açarken, patlama sesiyle birlikte çevredeki ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. EYP’in patlatıldığı mahallede terör olaylarının yoğun görülmesi nedeniyle zırhlı araçlarla ve uzun namlulu silahlı polisler ile geniş güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan, polis kaçan zanlıları yakalamak çalışmalarına devam ediyor. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana, eyp, uyuşturucu


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