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Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: 3 ölü

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kişi dehşet saçtı. Şahıs, annesi ve biri 11 yaşında iki akrabasını uzun namlulu silahla ateş açarak öldürdü. Şahsın, yaklaşık 3 ay önce uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle güvenlik koruculuğu görevinden alındığı öğrenildi.

Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: 3 ölü

16 Aralık 2016 12:49

Olay, Hazro ilçesi Uzun Argıt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Mahsun B. (25), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı cinnet getirerek, annesi Amine B. ile akrabaları İhsan N. ve 11 yaşındaki oğlu Osman N.’yi uzun namlulu silahla vurdu. Ağır yaralanan Amine B. ile İhsan ve Osman N. köylüler tarafından kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından Mahsun B. ise jandarmaya giderek, teslim olurken, olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.
Mahsun B.’nin güvenlik koruculuğu yaptığı ve 3 ay önce uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle görevden alındığı öğrenildi.
 

Etiketler: diyarbakır, uyuşturucu bağımlısı


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