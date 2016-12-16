Olay, Hazro ilçesi Uzun Argıt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Mahsun B. (25), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı cinnet getirerek, annesi Amine B. ile akrabaları İhsan N. ve 11 yaşındaki oğlu Osman N.’yi uzun namlulu silahla vurdu. Ağır yaralanan Amine B. ile İhsan ve Osman N. köylüler tarafından kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Mahsun B. ise jandarmaya giderek, teslim olurken, olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

Mahsun B.’nin güvenlik koruculuğu yaptığı ve 3 ay önce uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle görevden alındığı öğrenildi.

