Uyuşturucu bağımlısı genç teyzesini öldürdü

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine gece Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Sitesinde bir apartmana giden polis ekipleri, Teslime Türkmen (65) isimli kadının göğüs, kol ve yüz kısmından kesici aletle yaralandığını belirledi. Türkmen, 112 Acil ekibin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Cinayetle ilgili ifadesi alınan kadının kız kardeşi N.D. (59) oğlu Y.D.D.’nin (25) uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, "Ben mutfakta oturduğum sırada evin içinde elinde bıçakla dolaşıp kendisine zarar vereceğini söyledi. Bıçağı benim de boğazıma doğru tuttu. "Yapma" dediğimiz sırada Y.D.D. Teslime Türkmen’in odasına gidip onu bıçakladı ancak kendisine engel olamadık" dedi.

Olayın tanıklarından 14 yaşındaki B.D ise ağabeyinin teyzelerini bıçakladıktan sonra çatı katına doğru kaçarak gözden kaybolduğunu söyledi.

Polis, cinayet şüphelisi Y.D.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.