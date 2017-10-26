Uyuşturucu bağımlısından itiraf: "Ailemi ve arkadaşlarımı kaybettim"

İki ay önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı Ek Hizmet Binasında açılan Bursa’nın ikinci AMATEM’i, alkol ve madde bağımlılarının çıkış kapısı olmaya devam ediyor. Şimdilik 18 yataklı olarak planlanan hastanede ayaktan da tedavi hizmeti veriliyor. Hastanede tedavisi devam eden 43 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı A.D., bu sefer kurtulmakta kararlı olduğunu söyledi. Yurt dışında ve Türkiye’nin farklı yerlerinde tedavi olan A.D, “İlk aldığım maaşımla birlikte arkadaş kurbanı oldum. Bir kereden bir şey olmaz dedim ve 25 yıldır kurtulamadım. Ailemi, eşimi, çocuklarımı ve arkadaşlarımı kaybettim” dedi.

En son Bursa’daki AMATEM’i tercih ettiğini ifade eden A.D, “Tercih etmemdeki sebep ise buraya gelip iyileşen arkadaşlarım oldu. Onların tavsiyesiyle geldim. Şimdi mutlu ve huzurluyum. Kaldığım AMATEM’lerin içinde en iyisi burası. Her gün doktorlarla birebir görüşüyoruz. Sağlık çalışanları da çok iyi. Ben böyle yakınlığı akrabalarımdan görmedim. Burada nasıl uyuşturucudan ayrı kalabiliriz, öfke kontrolü, neler yapıp yapmayacağımızı öğreniyoruz” diye konuştu.

"Kurtulmak ve son çare olacağı için buradayım" diyen A.D., şunları söyledi:

"Kesinlikle bir kereden bir şey olmaz diye başlamasınlar. Uyuşturucuya başlayan insanlar kendini başkalarına karsı güçlüyüm diye düşünebiliyorlar ama bu çok yanlış. Uyuşturucu içen insan zayıf başarısız çevresine zarar veren insandır. Sonucu kesinlikle ölümdür. Ailelere ise kesinlikle çocuklarının peşini bırakmasınlar. Arkadaş ortamlarını tanısınlar. Bir gün değil devamlı takip altında tutmaları."

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın ise, “Burada hastalarımıza otel konforunda sağlık hizmeti veriyoruz. Ekipte uzman hekimlerin yanı sıra psikologlarda bulunuyor. AMATEM’de hastalarımız ayaktan ve yatarak tedavi oluyorlar. Madde bağımlılığı ile mücadele için bütün kuruluşların birlikte çalışması lazım. Tam tedavi, kişinin sadece madde kullanımıyla ilgili değil, medikal, sosyal, mesleki ve hukuki problemlerini kapsaması gerekiyor. Alo 191 uyuşturucu ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği, kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı, bu anlamda vatandaşların uyuşturucuyla mücadele kapsamında danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir danışma ve destek hattıdır. Alo 191 sabit hatlardan ücretsiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Devletimiz ve milletimiz birlikte el ele vererek mücadeleyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Zafer Peker