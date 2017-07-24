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Uyuşturucu bir gencin daha hayatını kararttı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uyuşturucu bir gencin daha hayatını kararttı

24 Temmuz 2017 08:12

Olay, gece saatlerinde Umut Mahallesi 3826. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Ömer K. metruk bir binada uyuşturucu madde kullandı.

Kısa bir süre sonra fenalaşan genç yere yığıldı. Genci gören mahalle sakinleri durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ömer K., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ömer K.'nın hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Öte yandan, gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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