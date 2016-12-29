Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası, savcılık koordinesinde ocak ayında operasyonlar yapılmıştı. Operasyonlarda birbirleriyle bağlantılı 11 şüpheli gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan açılan davanın karar duruşması yapıldı.

Elazığ 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.Mahkeme savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı sanıkları, uyuşturucu madde ticaretinden cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatlarının savunmasının ardın tutuklu sanıklara son sözü soruldu. Sanıkların tamamı, uyuşturucu madde ticaretini ret ederek, kullanıcı olduklarını ve tahliyelerini talep etti.

Duruşmanın tamamlandığını bildiren mahkeme heyeti, sanıklar hakkında verdiği kararı açıkladı. Sanıklardan Umut Ercan S., 23 yıl 5 ay 7 gün, Adem B., Veysel B., Yavuz Selim T’ye 12 yıl 6’şar ay, Ramazan G., İsmail Ç., Eyüp K. ile Sedat B’ye 13 yıl 8’ar ay, Muhammet D., Zülküf A. ile O.E’ye 8’er yıl 4 ay olmak üzere toplam 141 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Karar sonrası bazı sanık yakınları duruşma salonunda fenalık geçirdi.

Halil İbrahim Varlı

