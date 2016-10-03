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Uyuşturucu çetesine ikinci darbe

Antalya’da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan ikinci operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Daha önceki operasyonda ise 11 kişi tutuklanmıştı.


03 Ekim 2016 09:25

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 4 ayrı çalışma yürütüldü. Edinilen bilgiye göre, çalışma kapsamında zehir tacirlerinin, PKK terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan şahıslar vasıtasıyla Diyarbakır Lice ilçesinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Batman iline sonrasında ise kuryeler aracılığıyla Antalya'nın Zeytinköy bölgesinde bulunan torbacı şahıslara pazarladıkları tespit edildi. Uyuşturucu ile Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 11 ayrı yakalama sonucunda toplamda 158 kilo 464 gram esrar maddesi, 117 gram kakoin maddesi, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 11 bin 950 TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları deşifre edilen gruba yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. Antalya, Diyarbakır, Batman, Manisa, İstanbul, Yozgat, Mersin illerini kapsayan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 23 paket daralı 500 gram esrar maddesi ve 40 adet fişek ile birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şahıs, sorgularının ardından sabah saatlerinde Antalya adliyesine sevk edildi. 

Ertuğrul Gün

Etiketler: antalya, uyuşturucu çetesi


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