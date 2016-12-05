Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri, merkez Karşıyaka Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurdukları Y.B.’nin elindeki poşeti açtırıp, 200 gramdan fazla esrar bulunca üzerinde arama yapmış ve 100 adet uyuşturucu hap da ele geçirmişti. Adliyeye sevk edilen şüpheli Y.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklu sanık Y.B. hakkında “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık ile avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti karardan önce şüpheliyi yakalayan polis memurlarını dinledi. Polis memurları, rutin önleme arama kararlarına istinaden sanık Y.B.’den şüphelenip, poşetine baktıklarında önce esrarı, üst aramasında ise ceplerinde uyuşturucu hapları bulduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında hukuka aykırı şekilde arama yapılarak, delillerin elde edilmesi nedeniyle sanık hakkında beraat kararı verilerek, tahliye edilmesini talep etti.

Sanık avukatı, savcının mütalaasına katıldıklarını ancak önleme arama kararı olsa dahi, bu kararın dosyada bulunması gerektiğini ancak olmadığı gerekçesiyle müvekkili hakkında beraat verilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti de, ele geçirilen delillerin, arama kararı olmadan usule aykırı olarak elde edildiği gerekçesiyle sanık hakkında beraat kararı verdiklerini ve tahliye ettiklerini açıkladı.

Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ