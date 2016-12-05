Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Uyuşturucu delil sayılmadı, sanık beraat etti

Uyuşturucu delil sayılmadı, sanık beraat etti

Elazığ’da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaparak ele geçirdiği esrar ve 100 adet uyuşturucu hap, usulsüz arama yapıldığı gerekçesiyle delil sayılmadı. Bunun üzerine mahkeme tutuklu sanık hakkında beraat kararı verdi.


05 Aralık 2016 12:35

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri, merkez Karşıyaka Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurdukları Y.B.’nin elindeki poşeti açtırıp, 200 gramdan fazla esrar bulunca üzerinde arama yapmış ve 100 adet uyuşturucu hap da ele geçirmişti. Adliyeye sevk edilen şüpheli Y.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklu sanık Y.B. hakkında “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık ile avukatı katıldı.
Mahkeme heyeti karardan önce şüpheliyi yakalayan polis memurlarını dinledi. Polis memurları, rutin önleme arama kararlarına istinaden sanık Y.B.’den şüphelenip, poşetine baktıklarında önce esrarı, üst aramasında ise ceplerinde uyuşturucu hapları bulduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında hukuka aykırı şekilde arama yapılarak, delillerin elde edilmesi nedeniyle sanık hakkında beraat kararı verilerek, tahliye edilmesini talep etti.
Sanık avukatı, savcının mütalaasına katıldıklarını ancak önleme arama kararı olsa dahi, bu kararın dosyada bulunması gerektiğini ancak olmadığı gerekçesiyle müvekkili hakkında beraat verilmesi gerektiğini savundu.
Mahkeme heyeti de, ele geçirilen delillerin, arama kararı olmadan usule aykırı olarak elde edildiği gerekçesiyle sanık hakkında beraat kararı verdiklerini ve tahliye ettiklerini açıkladı. 

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ 

Etiketler: uyuşturucu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç