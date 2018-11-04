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Uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şahıs tutuklandı |Adıyaman haberleri

Uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şahıs tutuklandı |Adıyaman haberleri
Uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şahıs tutuklandı |Adıyaman haberleri

Adıyaman’da, durdurularak aranan ve içerisinde uyuşturucu haplar bulunan otomobildeki 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında durdurulan bir otomobil içerisinde 124 adet uyuşturucu maddesi olan extacy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla ilgili olarak otomobilde bulunan Ö.F.K., ile G.Ş., isimli iki şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyette sorguları tamamlanan şahıslar daha sonra Gölbaşı Adliyesine sevk edildi. Şahıslar burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

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