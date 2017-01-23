Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak 2015 yılında yaptığı operasyonda Evren K.’nin (36) çantasında 18 bin 400 adet ectasy hap bulundu. Olayın ardından 36 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de, 8 Şubat 2015 tarihinde yaptığı operasyonda 4 kilo 400 gram esrar ele geçirdi. Bu operasyonda da Mahmut Ü. (36), tutuklandı. Birbirleriyle bağlantılı olan 2 olayın ardından soruşturma derinleştirildi.

Faruk P. (44) ve Hıdır Y. (50) gözaltına alınırken, Murat D. (45) ve Adem D. (51) ise yakalanamadı.

Birbirlerini suçladılar

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 sanık hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar, duruşma esnasında verdikleri ifadelerde birbirlerini suçladı.

Son kez hakim karşısına çıkan 4 sanıkla alakalı mahkeme heyeti kararı verdi. Evren K. 10 yıl hapis 2 bin lira para, Murat D. 18 yıl hapis 3 bin 600 lira para, Faruk P. 22 yıl 6 ay hapis 4 bin 500 lira para, Hıdır Y. 22 yıl 6 ay hapis 4 bin 500 lira para, Adem D. 12 yıl hapis 2 bin 400 lira para ve Mahmut Ü. 10 yıl hapis 2 bin lira para cezası aldı. Sanıklar toplamda 95 yıl 2 ay hapis, 19 bin lira ise para cezası aldı.

Firarda oldukları öğrenilen Murat D. ve Adem D. görüldüğü yerde tutuklanacak.

Ahmet Faruk Çabuk