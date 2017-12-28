Diğer
Kategoriler

Uyuşturucu karşılığında hırsızlık iddiası

Muğla’nın Milas ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaparak, karşılığında uyuşturucu madde temin ettikleri iddia edilen 4 kişi, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Uyuşturucu karşılığında hırsızlık iddiası

28 Aralık 2017 17:21

Edinilen bilgiye göre; ilas’ta son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıklarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Milas’tan çalınan motosikletlerinin uyuşturucu madde temini karşılığında Aydın’ın Söke ve Didim ilçelerine satıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptıkları tespit edilen O.Ç. ve M.K. çalmış oldukları bazı motosikletlerle Milas’ta yakalanırken, şahısların verdiği bilgiler doğrultusunda G.A. ve Ö.T. isimli şahıslar da gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslardan O.Ç.’nin çeşitli yağma olaylarından da aranmasının olduğu tespit edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi. 

Çağrı Purma

Etiketler: hırsızlık, muğla, uyuşturucu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç