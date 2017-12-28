Uyuşturucu karşılığında hırsızlık iddiası

Edinilen bilgiye göre; ilas’ta son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıklarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Milas’tan çalınan motosikletlerinin uyuşturucu madde temini karşılığında Aydın’ın Söke ve Didim ilçelerine satıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptıkları tespit edilen O.Ç. ve M.K. çalmış oldukları bazı motosikletlerle Milas’ta yakalanırken, şahısların verdiği bilgiler doğrultusunda G.A. ve Ö.T. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan O.Ç.’nin çeşitli yağma olaylarından da aranmasının olduğu tespit edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi.

Çağrı Purma