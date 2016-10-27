Edinilen bilgiye göre, Çömlekçi Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan İ.A., odasında yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Ambulansa haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde İ.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şahsın, uyuşturucu komasına girdiği iddia edildi. Psikolojik sorunlarının da olduğu ileri sürülen şahsın cesedi, ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Özcan Saraç