Olay Karamürsel Kayacık mahallesinde bulunan ve depremde hasar alan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada uyuşturucu kullanan 17 yaşındaki B.E., bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Metruk binayı sürekli kontrol eden polis ekiplerinin yaptıkları rutin kontroller sırasında şahıs yerde çamura batmış olarak baygın halde bulundu. Genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendini kaybetmiş ve ayakta duramayan gencin halini gören mahalle sakinleri metruk bina için önlem alınmamasından şikayetçi oldular.

Uğur Buber