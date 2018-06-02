Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti

Olay, Uzun Mehmet Mahallesi Okkalı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi tarafından evde hareketsiz halde bulunan 30 yaşındaki Cengiz M. için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede eve gelen 112 Sağlık görevlileri genci önce özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine sevk edilen Cengiz M. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kdz. Ereğli Belediyesinde çalıştığı öğrenilen gencin ailesi acı haber üzerine gözyaşlarına boğulurken, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile mesai arkadaşları hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi. Cengiz M.’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cengiz M. savcılık tarafından otopsisi yapılmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.