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Uyuşturucu kullanan genç parkta sızıp kaldı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç parkta sızıp kaldı. Yardıma koşan vatandaşlar, komaya giren genci uyanık tutabilmek için büyük mücadele verdi.

Uyuşturucu kullanan genç parkta sızıp kaldı

12 Ocak 2018 11:26

Edinilen bilgiye göre; İncirliova ile merkezindeki bir pakta meydana gelen olayda, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç yürüyerek geldiği parkta bir anda fenalaştı. Güçlükle bir sandalyenin üzerine oturabilen genç, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle komaya girdi.

Kendinde olmayan genci fark eden vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Gencin yüzünü suyla yıkayan vatandaşlar, bir taraftan da masaj yaparak genci uyanık tutmaya çalıştı. Sağlık ekipleri gelinceye kadar konuşarak uyuması engellenen genç, tedavisi için acil servise kaldırıldı. Gencin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Mehmet Barlas
 

 

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