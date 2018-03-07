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Uyuşturucu kullanan iki genç mahalleyi ayağa kaldırdı

Bursa'da uyuşturucu kullanan iki genç ana caddede bulunan trafoya çarparak kamyonet ile yan yattı. Devrilen kamyonetten çıkan O.G. ile C.K.’ye mahalleli sert tepki gösterdi. Uyuşturucu maddenin etkisi ile hiçbir şey olmamış gibi davranan gençlerin hareketleri kameralara yansıdı.

Uyuşturucu kullanan iki genç mahalleyi ayağa kaldırdı

07 Mart 2018 22:46
Uyuşturucu kullanan iki genç mahalleyi ayağa kaldırdı - Tıkla İzle

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliye işe yapan O.G. (24) ile arkadaşı C.K.(20), uyuşturucu madde kullandıktan sonra 16 SPS 65 plakalı nakliye kamyonu ile evlerine gitmek isterken Namazgah Caddesi üzerinde elektrik trafosuna çarparak yan devrildi. Trafonun patlaması ile mahalledeki elektrikler kesilirken yan yatan kamyonun içerisindeki 2 genç kendi imkanları ile dışarıya çıktı. Kazadan sonra araçtan çıkan O.G. ile C.K.'nin ayakta duramadığını ve uyuşturucu madde kullandığını anlayan mahalle sakinleri rahat davranan 2 gence sert tepki gösterdi. Polis ekipleri gençleri vatandaşların elinden zor kurtardı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta durmakta zorluk çeken gençlere müdahale etti. Rahat tavırları ile dikkat çeken 2 genç, karakola götürüldü. Kamyonun yan yatmasıyla kısmen kapanan yol kamyonun çekilmesi ardından trafiğe açıldı. 

Serkan Akkuş - Derya Evren

Etiketler: bursa, uyuşturucu

 

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