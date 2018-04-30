Uyuşturucu kullanan kişileri ele veren davranışlar

Nazaraliev Sağlık Merkezi Kurucusu ve ‘Uyuşturucudan Bağımsız Bir Zihin' Dünya Ligi Başkanı Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Cenişbek Nazaraliev, madde bağımlısı kişilerin kendilerini ele veren hal ve hareketlerini sıraladı. Prof. Dr. Nazaraliev basit meselelere sinirlenenlerin madde kullanımına meyilli olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Nazaraliev, “Türkiye'de bonzai adlı uyuşturucu günümüzün en tehlikeli uyuşturucular arasında yer almaktadır. Türkiye'de sentetik kannabinoidlerin kullanıma bağlı genç ölümlerin artması İstanbul’da sadece polis teşkilatını değil, aynı zamanda da 8 bakanlığı da harekete geçirdi. 2014 yılında Bakanlar Kurulu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile ilgili tüm kanunlar değerlendirildi. Uyuşturucu ile mücadele stratejisinde acil eylem planı çalışmalarına başlanmasına karar verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ailelere bonzai ve başka uyuşturucu kullanımı konusunda eğitim vermesi, hasta ve ailesine sosyal destek sağlanması konusunda yetkilidir” dedi.

"Bir bireyin madde kullanıp kullanmadığını nasıl anlayabilirsiniz?"

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Cenişbek Nazaraliev, bir bireyin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını anlama yollarını şu şekilde sıraladı:

“Dikkat edilmesi gereken ilk şey; davranış. Eğer kişi boş yere sinirli ise bu durumu dikkate alarak sebebini öğrenmeye çalışın. Bonzainin beyine güçlü bir kimyasal etkisi sayesinden onu kullananlar davranışlarını kontrol altında tutamazlar. Davranışları saldırgan olur. Dışarıya öfkelidir. İstekleri dışındasinirli gibi belirtiler ortaya çıkar. Aniden parlamalar olur. Bonzai kullananlar kendi bağımlılığını gizlemek için saldırgan ve konuşmaya kapalı oluyorlar.

İkinci sıkıntısı ise, normal hayatta önem vermediğimiz rutinlerde bozulma olur. Örneğin yemek, uyku ve yaptığımız bir şeye odaklanma gibi doğal şeyler. Hastalandığımızda iştahsızlık, uyku bozukluk ve kafa dağınıklığı gibi belirtiler ortaya çıkar. Aynı şekilde bonzai bağımlıları yemekten vazgeçiyorlar.Uykusuzluk çekiyorlar. Bir işe konsantre olamıyorlar. Basit bir örnek olarak,konuştuğunuzda bilgileri algılamıyorlar.

Üçüncü durum, beden tepkileridir. Bağımlılarda vücut ısısının yükselmesi, aşırı terleme, oryantasyon bozukluğu, ellerin titremesi gibi belirtilere dikkat edilmeli. Bağımlılar halüsinasyonları gördükleri için çevreden çok daha farklı ve belirgin oluyor, anlamsız el haraketlerini yapar, kendi kendine konuşur veya bağırırlar. İki ay veya daha fazla zaman uyuşturucu kullananlarda böbrek ve karaciğer yetmezliği gelişebilir. Bundan dolayı göz altı sarı halkalar, soluk yüz cilt rengi, dudakları veya çevresinde mor renk değişikliği gözlenir.

Son olarak 'son alarm'. Bağımlı gerçekle teması kaybeder. Vücutta şiddetli ağrı, nefes darlığı ve bayılma gibi problemleri yoğun olarak yaşar. Bonzaiyi devamlı olarak kullanmıyorlarsa bile şizofreni ve kalp yetmezliği gelişme eğilimleri var. Aritmi ve kafadaki seslerin çoğalması yaşam için doğrudan tehlikeli. Bu tür durumlarda ilk belirtilerin farkına vardığınızda hastayı tedavi için kliniğe götürmenizi tavsiye ederiz.”