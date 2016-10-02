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Uyuşturucu kullanan zehir taciri otomobilinde baygın bulundu

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi, otomobilinde baygın halde bulunurken, aracın içinden çıkanlar şok etti.

Uyuşturucu kullanan zehir taciri otomobilinde baygın bulundu

02 Ekim 2016 10:33

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Doburca Mahallesi'ne gelen A.T, uyuşturucunun dozunu fazla kaçırınca otomobilinde bayıldı. Sabaha kadar baygın kalan A.T.'yi camiye gelen cemaat fark etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, A.T.'yi aracın içinde yarı baygın vaziyette buldu. Araçta yapılan incelemede 1 hassas terazi, 1 tüfek, çok sayıda cep telefonu ve metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan A.T.'nin uyuşturucu madde kullanmaktan ve birçok suçtan sabıkası bulunduğu öğrenildi. A.T.'nin aracı, daha teferruatlı inceleme yapılması için emniyet otoparkına çekildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.


Cengiz Gündüz - Yakup Vardar

Etiketler: bursa, Uyuşturucu kullanan zehir taciri


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