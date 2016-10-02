İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Doburca Mahallesi'ne gelen A.T, uyuşturucunun dozunu fazla kaçırınca otomobilinde bayıldı. Sabaha kadar baygın kalan A.T.'yi camiye gelen cemaat fark etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, A.T.'yi aracın içinde yarı baygın vaziyette buldu. Araçta yapılan incelemede 1 hassas terazi, 1 tüfek, çok sayıda cep telefonu ve metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan A.T.'nin uyuşturucu madde kullanmaktan ve birçok suçtan sabıkası bulunduğu öğrenildi. A.T.'nin aracı, daha teferruatlı inceleme yapılması için emniyet otoparkına çekildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.



Cengiz Gündüz - Yakup Vardar