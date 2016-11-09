Sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen S.Y.’nin baygınlık geçirmesi üzerine çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve emniyet güçlerine haber verdi. S.Y. güvenlik güçlerince zorlukla uyandırarak, ifadesini alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay yerine gelen 112 ekipleri şahsın aynı gün içinde ikinci kez baygınlık geçirdiğini belirtti. Gencin saldırgan tavırlarından dolayı olaya müdahale edemediklerini kaydeden 112 ekipleri S.Y.’nin tedaviyi reddettiğini kaydetti.

Olaya tanık olan esnaf, son zamanlarda Çerkezköy’de uyuşturucu madde kullanımının artığını ve neredeyse her gün bu tür olaylarla karşılaştıklarını belirtip, yetkililerin uyuşturucu sorununa kalıcı çözüm bulmasını istedi.



Ahmet Kardeş

TEKİRDAĞ